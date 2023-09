POL-AUR: Aurich - Beim Wenden kollidiert

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Westerholt - Sachbeschädigung Zwei Sitzgarnituren sind am Sonntag in Westerholt beschädigt worden. Unbekannte setzten zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr am Ententeich in der Parkstraße zwei Tische aus Kunststoff in Brand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen ...

mehr