Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Einbruch in Geschäft

Ihlow - Autofahrer in Graben geraten

Aurich - Radfahrer gestürzt

Südbrookmerland - Kind verletzt

Ochtersum - Schwerer Fahrradunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch in Geschäft

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Sonntagmorgen in der Gewerbestraße in Norden. Die Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Elektrofachgeschäft zu verschaffen. Gegen 4.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die männlichen Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch im Nahbereich von der Polizei gestellt werden. Zwei 17-jährige Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen die Jugendlichen und mögliche weitere Tatbeteiligte wird nun ermittelt.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer in Graben geraten

In der Nacht zu Sonntag ist ein Autofahrer in Riepe von der Fahrbahn abgekommen. Ein 29-Jähriger fuhr gegen 2 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Straße Zum Neuwoldmer Land in Richtung Am Küthauer. Am Einmündungsbereich kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in einen Straßengraben. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.

Aurich - Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Der 65-Jährige fuhr gegen 12.25 Uhr auf dem Radweg des Beningawegs in Richtung Ubbo-Emmius-Straße, als nach ersten Erkenntnissen plötzlich seine Tasche in die Speichen geriet. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Südbrookmerland - Kind verletzt

In Bedekaspel ist am Sonntag ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit einem Audi auf der Straße Am Meer in Richtung Langer Weg, als ihr ein achtjähriger Junge auf einem Fahrrad entgegenkam. Sie touchierte das Kind, das daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ochtersum - Schwerer Fahrradunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ochtersum ist am Sonntag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Eine 70-jährige Frau überquerte gegen 16.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Negenmeertener Straße und übersah hierbei offenbar einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 68-jährige Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

