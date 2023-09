Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

In Wiesmoor hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Am Rathaus stieß ein unbekannter Autofahrer zwischen 16 Uhr und 17.40 Uhr gegen einen geparkten schwarzen Mercedes C 180. Der Daimler wurde an der Fahrertür und am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

