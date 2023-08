Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486--Straßenraube - Polizei stellt einen mutmaßlichen Täter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Am Dobben Zeit: 18.08.23, 20.25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Freitagabend im Steintor einen mutmaßlichen 23 Jahre alten Straßenräuber. Kurz zuvor hatte er einem 70-Jährigen die Halskette geraubt. Auch am Samstagmorgen kam es zu einem Schmuckraub. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr sprach der spätere Täter den Senior in der Straße Am Dobben an und fragte nach einer Zigarette. Plötzlich griff er seine Halskette und entriss ihm diese. Als der 70-Jährige versuchte, seine Goldkette wiederzuerlangen, wurde er von dem Räuber zu Boden gestoßen. Dabei erlitt er leichte Schürfwunden. Anschließend flüchtete der junge Täter mit seiner Beute. Zeugen konnten den Räuber jedoch stellen und bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte festhalten. Bei dem 23 Jahre alten Mann fanden sie die Goldkette. Er wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Samstagmorgen kam es zu einem weiteren Schmuckraub. In einem Lokal im Bahnhofsgebäude wurde ein 27-Jähriger morgens gegen 9 Uhr auf der Toilette von zwei Tätern ausgeraubt. Das Duo griff ihn dort unvermittelt an, drückte ihn zu Boden und raubte seine Rolex-Armbanduhr. Anschließend flüchteten die Männer. Einer soll 20 bis 25 Jahre alt sein, der andere etwa um die 40 Jahre. Sie wurden als groß und mit dunklen Haaren und Drei-Tage-Bärten beschrieben, der Ältere graumeliert. Er war mit einer grauen Jeans, einem schwarzen Shirt und einer weißen Jacke bekleidet. Sein Komplize trug weiße Sneaker, helle Jeans mit Löchern, einen weißen Kapuzenpulli und eine schwarze Umhängetasche sowie ein schwarzes Cap. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell