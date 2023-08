POL-HB: Nr.: 0483 --Alles paletti?

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Drebberstraße Zeit: 15.08.23, 22 Uhr Ein 26 Jahre alter Mann tappte am Dienstag in Hemelingen in eine Erotikfalle. Er verabredete sich über ein Chatportal zum Sex, bekam aber stattdessen Prügel. Der 26-Jährige verabredete sich mit einer Frau, die er zuvor in einem Chat kennengelernt hatte zum Liebesakt. Man traf sich gegen 22 Uhr in der Drebberstraße. Der Bremer ...

