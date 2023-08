POL-HB: Nr.: 0479 --Hakenkreuz auf dem Schuldach

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Claudiusstraße Zeit: 14.08.23, 13.30 Uhr Eine Trickdiebin verschaffte sich Montagmittag in der Bremer Neustadt Einlass in die Wohnung eines 86 Jahre alten Bremers. Gemeinsam mit zwei Komplizinnen entwendeten sie dem Senior eine hohe Summe Bargeld. Die Frau klingelte an der Wohnungstür des Mehrparteienhauses an der Claudiusstraße und bat um ein Glas Wasser. Sie ...

