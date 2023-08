Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0477 --Wildcard Wednesday--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Niedersachsendamm Zeit: 16.08.2023, ab 10 Uhr

Am kommenden Mittwoch veranstalten die Ortspolizeibehörde Bremerhaven und die Polizei Bremen erstmalig den so genannten Wildcard Wednesday. An diesem Tag haben Personen die Möglichkeit, die Polizeisportprüfung des Einstellungstests auszuprobieren und das Ergebnis stehenzulassen. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Interessierte an der Polizei im Land Bremen haben am Mittwoch die Möglichkeit, ganz frei und ohne Druck den Sporttest zu absolvieren. Sollten sie dies schaffen, bekommen sie eine Wildcard und müssen für das Jahr 2024 bei ihrem Einstellungstest die Sportprüfung nicht mehr wiederholen und haben diesen damit bereits in der Tasche. Alle Plätze waren innerhalb von kurzer Zeit vergeben, so dass mehr als 100 Teilnehmende zwischen 16 und 36 Jahren in der Sporthalle der Bereitschaftspolizei erwartet werden.

Journalistinnen und Journalisten können die Veranstaltung medial begleiten. Da nur Platz für eine begrenzte Anzahl ist, melden Sie sich bitte bis Dienstag, 14 Uhr, über die E-Mail Adresse pressestelle@polizei.bremen.de an.

