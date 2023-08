Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0476 --Mission: Impossible--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Richard-Dunkel-Straße Zeit: 13.08.24, 5.30 Uhr

Zwei Edelmetalldiebe stellten sich am frühen Sonntagmorgen auf einem Schrottplatz in der Bremer Neustadt nichts besonders geschickt an. Beim versuchten Abtransport der Beute mit einem Gabelstapler verursachten die Langfinger lauten Krach und riefen damit die Polizei auf den Plan.

Die 23 und 25 Jahre alten Einbrecher hebelten das Metalltor des Schrotthandels in der Richard-Dunkel-Straße auf und fuhren mit ihrem Transporter in eine Lagerhalle. Hier schnappten sie sich einen Gabelstapler, um Wannen, gefüllt mit Kupfer, in ihr Fahrzeug zu laden. Eine der Wannen kippte auf der Gabel aus und erzeugte damit ein lautes Klirren. Dieses weckte wiederum einen Firmenmitarbeiter, der die Nacht schlafend in einem Büro verbrachte. Die Diebe nahmen die Beine in Hand und flüchteten zu Fuß, ohne Beute und ohne ihr Auto über den Zaun. Die nachfolgende Idee, in ein Taxi einzusteigen und sich zum Hauptbahnhof nach Hamburg bringen zu lassen, erwies sich auch als unmögliche Mission, die Polizei stoppte das Auto und nahm die beiden Spezialisten für Eigentumsveränderungen vorläufig fest. Gegen den 23-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell