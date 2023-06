Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher stehlen Grillgut

Greiz (ots)

Paitzdorf: Den Einbruch in das Vereinsheim in Paitzdorf meldete am vergangenen Wochenende ein Zeuge der Greizer Polizei. Demnach drangen Unbekannte in der Zeit vom 10.06.2023 zum 11.06.2023 gewaltsam in das Vereinsheim ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Letzten Endes stahlen die Diebe diverses Grillgut (roh) in Form von Thüringer Rostbratwürsten. Zudem beschädigten die Täter ein elektronisches Rolltor an einem Gerätehäuschen. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tat und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

