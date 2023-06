LPI-G: Nächtlicher Brandeinsatz

Gera (ots) - Bad Köstritz: In der Nacht von Freitag (09.06.2023) zum Samstag (10.06.2023) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Imbissgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Aus dem dortigen Büro stahlen die Täter aufgefundenes Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchten sie unerkannt samt Beutegut. Der Eigentümer der Gastlichkeit bemerkte am Folgetag den Einbruch und informierte die Polizei. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen ...

mehr