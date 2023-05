Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rücksichtsloser Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit drei Verletzten und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023 Uhr bildete sich morgens auf der L161 in Fahrtrichtung Gurtweil in Höhe des Gewerbegebietes Kaitle vor der Abzweigung in die Kupferschmidstraße ein Lkw-Stau. Gegen 09:35 Uhr drängelte sich ein Lkw-Fahrer auf der Gegenfahrbahn an den wartenden Lastwagen vorbei, weshalb eine ordnungsgemäß entgegenkommende 61-jährige VW-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 67-jährige KIA-Fahrerin musste ebenfalls abbremsen, was ein dahinter fahrender 31-jährigen BMW-Fahrer mutmaßlich zu spät erkannte und auffuhr. Durch den Aufprall wurden die beiden vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die drei Pkw-Lenkenden wurden leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand Sachschaden von rund 20000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt über die Kupferschmidstraße in Richtung Zollanlage fort. Es soll sich um einen Sattelzug mit weißer Zugmaschine und grauem Auflieger gehandelt haben. Wer Hinweise zu diesem Lkw geben kann, soll sich bitte mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Waldshut unter der Telefonnummer 07751/89630 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell