POL-HB: Nr.: 0480--Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Claudiusstraße Zeit: 14.08.23, 13.30 Uhr

Eine Trickdiebin verschaffte sich Montagmittag in der Bremer Neustadt Einlass in die Wohnung eines 86 Jahre alten Bremers. Gemeinsam mit zwei Komplizinnen entwendeten sie dem Senior eine hohe Summe Bargeld.

Die Frau klingelte an der Wohnungstür des Mehrparteienhauses an der Claudiusstraße und bat um ein Glas Wasser. Sie verwickelte den 86-Jährigen in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Anschließend verschwand sie schnell aus der Wohnung, ohne auch nur ein Schluck Wasser getrunken zu haben. Der Bremer informierte seinen Schwiegersohn und gemeinsam bemerkten sie wenig später den Diebstahl einer grünen Geldkassette aus Metall und einer schwarzen Lederbörse. Alarmierte Einsatzkräfte befragten Nachbarn, die drei verdächtige Frauen zur Tatzeit aus dem Haus laufen sahen. Eine soll etwa 40 Jahre alt und schlank sein, mit dunklen Haaren, zum Dutt gebunden. Die beiden anderen Frauen sollen älter sein und graue Haare, zum Zopf gebunden, haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße eine häufige Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Mehr Tipps gibt es beim Präventionszentrum bei der Polizei Bremen unter 0421 362-19003.

