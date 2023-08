Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Südbrookmerland - Roller gestohlen

Norden - Unfallflucht auf Bundesstraße

Großheide - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Am Busbahnhof in Norden kam es am Mittwochabend zu einem Raub. Nach ersten Erkenntnissen griffen gegen 22 Uhr zwei männliche Personen einen 36-Jährigen körperlich an und entwendeten von dem Opfer diverse Wertsachen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 31 und 34 Jahren nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen und vorläufig festnehmen. Die Beamten mussten hierbei Pfefferspray einsetzen. Einer der Beschuldigten leistete vor Ort erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten an der Hand. Der 44-jährige Beamte ist vorerst nicht dienstfähig. Die beiden Tatverdächtigen wurden zum Polizeikommissariat Norden verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die Männer aus Norden wird nun ermittelt.

Südbrookmerland - Roller gestohlen

In Uthwerdum kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Rollerdiebstahl. Unbekannte entwendeten von einem Grundstück im Fichtenweg eine schwarze Vespa PK 50 XL. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Südbrookmerland unter 04942 204200.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Bundesstraße

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf der Norddeicher Straße (B 72) in Norden ereignet hat. Zwischen 8 Uhr und 8.10 Uhr fuhr vermutlich ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und touchierte in Höhe der Hausnummer 29 bzw. einer Tankstelle einen Fiat Scudo. Der Transporter stand zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großheide - Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Großheide geflüchtet. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr stieß der Unbekannte im Rotkehlchenweg mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen Ford Transit am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell