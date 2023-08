Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leerhafe - Betrunken gefahren/Esens - Zeugen nach Unfall gesucht/Friedeburg - Auto beschädigt und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Betrunken gefahren

Am Dienstagnachmittag wurde in Leerhafe ein Autofahrer von Polizeibeamten angehalten. Während der Kontrolle in der Kiefernstraße stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Esens. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.40 Uhr ein 32-jähriger Radfahrer auf der Straße Nordring. Ein derzeit unbekannter SUV-Fahrer kam ihm entgegen und touchierte mit dem rechten Außenspiegel den Ellenbogen des Radfahrers. Dadurch kam der 32-Jährige zum Stehen. Der Autofahrer fuhr ihm dann über den Fuß und setzte seine Fahrt in Richtung Adde Cassens Kreuzung unerlaubt fort. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Geländewagen machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 in Verbindung zu setzen.

Friedeburg - Auto beschädigt und geflüchtet

Bereits am Freitag ereignete sich eine Unfallflucht in Friedeburg. In der Zeit von 6.50 Uhr bis 16 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Autofahrer einen weißen Audi A3 vorne rechts. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz im Rußlandweg. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 044619110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell