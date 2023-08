POL-AUR: Aurich - Berauscht unterwegs/Aurich - Auf Fahrrad geflüchtet/Mittegroßefehn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Norden - Verkehrsunfallflucht/Marienhafe - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens/Bensersiel - Mehrere Einbrüche in Hotels In der Nacht zu Montag kam es in Bensersiel zu mehreren Einbrüchen in Hotels. Ein bislang Unbekannter betrat zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Straße Am Wattenmeer drei Hotels und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumen. Es wurde Bargeld entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es in dem Zeitraum in einem Hotel ...

mehr