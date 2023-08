Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Zigarettenautomat durch Böller beschädigt- Hinweise erbeten (12.08.2023)

Aldingen (ots)

Am Samstagmorgen ist der Polizei ein kaputter Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Vermutlich in der Nacht zum Samstag legten unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht und zündeten diesen an. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell