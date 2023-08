Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A 81/ Lkr. Rottweil) Eine schwerverletzte Autofahrerin bei Überschlag auf der Autobahn (13.08.2023)

Vöhringen A 81 (ots)

Eine schwerverletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe über rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf und Sulz. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Polo kam auf der Fahrt in Richtung Stuttgart nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie auf eine Absenkung der Außenschutzplanke, wo der Wagen in der Folge nach links kippte. Der VW rutschte noch mehrere hundert Meter auf dem linken Fahrstreifen entlang und kam auf dem Fahrzeugdach dort zum Stillstand. Die junge Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An der Einsatzstelle kamen Rettungssanitäter und ein Notarzt zum Einsatz. Die Feuerwehr Oberndorf war mit sechs Fahrzeugen und etwa 27 Helfern an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und das Bergen des VW sperrte die Polizei zeitweise die Autobahn. Ein Abschlepper kümmerte sich um die totalbeschädigten VW Polo, an dem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand.

