POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach Diebstahl einer Einkaufstasche - Kontrollen zeigen Wirkung

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (10.07.2023) ist es in der Wedeler Industriestraße zur Festnahme von zwei Männern nach einem Einbruch in ein Betriebsgelände gekommen. Auf aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 04:15 Uhr einen Pkw und zwei Männer auf dem Gelände eines Autohauses, die mehrere Autobatterien in den Wagen luden. Mehrere Streifen suchte daraufhin den Tatort auf und nahmen hier zwei Männer im Alter ...

