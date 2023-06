Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Handtaschendiebstahl aus Fahrradkörben

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Elmshorn stellt in den letzten Wochen eine auffällige Häufung von Handtaschendiebstählen aus Fahrradkörben fest und warnt insbesondere ältere Menschen vor der Masche der Diebe.

Am Dienstag (20.06.2023) befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Fahrrad zwischen 14:30 und 15:00 Uhr den Mühlendamm. Erst später bemerkte die Elmshornerin das Fehlen ihrer Handtasche aus dem Fahrradkorb und konnte sich rückblickend an einen jungen Mann erinnern, der sie mit einem Fahrrad überholt hatte.

Am nächsten Tag fuhr ein etwa 14-Jähriger um 16:14 Uhr im Lupinenweg an einer 78-jährigen Fahrradfahrerin vorbei und ergriff ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb. Der junge Mann hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Kurz vor 22:00 Uhr am selben Tag stahl ein blonder, hagerer Mann zwischen 20 und 25 Jahren den Turnbeutel einer 69-Jährigen im Steindamm aus ihrem Fahrradkorb.

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Daimlerstraße zu einem weiteren Diebstahl einer Einkaufstasche aus einem Fahrradkorb zum Nachteil einer 84-Jährigen. Der auf einem Fahrrad flüchtige Täter soll ungefähr 16 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine kurze Hose und ein Unterhemd, beides in grünen Tarnfarbenmuster.

Die bislang letzte Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Hamburger Straße / Langelohe. Hier soll ein etwa 16-Jähriger die Handtasche einer 63-Jährigen aus ihrem Fahrradkorb gestohlen haben. Der Jugendliche war schwarz gekleidet und trug eine Mütze.

Die Vorgehensweise der offensichtlich jungen Diebe lässt darauf schließen, dass sich die Täter die Arglosigkeit der zumeist älteren Opfer zu Nutze machen.

Aktuell liegt der Schwerpunkt der Diebstähle in der Hamburger Straße und insbesondere im Steindamm.

Entsprechend mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät dazu, jegliche Art von Taschen nicht ungesichert im offenen Fahrradkorb zu transportieren.

Wertgegenstände wie Geldbörsen oder Smartphones sollten möglichst nah am Körper, in den vorderen Hosentaschen oder in Innentaschen der Kleidung bei sich getragen werden, um es Dieben so schwer wie möglich zu machen oder gar nicht erst die Gelegenheit zum Diebstahl zu bieten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen mögliche Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter 04121 803-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell