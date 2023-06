POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht - Tipps zum Schutz vor Dieben

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstagvormittag ist es zwischen 08:30 und 11:30 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der "Neukoppel" in Elmshorn gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Ermittler bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um ...

