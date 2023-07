Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Festnahme nach Einbruch

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (10.07.2023) ist es in der Wedeler Industriestraße zur Festnahme von zwei Männern nach einem Einbruch in ein Betriebsgelände gekommen.

Auf aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 04:15 Uhr einen Pkw und zwei Männer auf dem Gelände eines Autohauses, die mehrere Autobatterien in den Wagen luden.

Mehrere Streifen suchte daraufhin den Tatort auf und nahmen hier zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren auf frischer Tat vorläufig fest.

Der Spurenlage nach hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem eingezäunten Außenlager auf dem Gelände verschafft, in dem unter anderem ausgediente Kfz-Batterien aufbewahrt werden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits mehrere Alt-Batterien in den mit laufendem Motor bereitstehenden Ford geladen worden.

Zudem stellten die Beamten Hebelspuren an einem Gebäudefenster fest.

Die Polizisten brachten die beiden Festgenommenen nach Pinneberg.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen im Laufe des Tages aus Mangel an Haftgründen entlassen.

Ihnen droht ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell