Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Taschendiebe unterwegs

Annweiler (ots)

Im Verlaufe des 08.12.2022 kam es in verschiedenen Einkaufsmärkten in Annweiler zu mehreren Diebstählen, bei welchen die Täter in einem unbemerkten Augenblick in die Taschen der Einkaufenden griffen und deren Geldbörsen entwendeten. In einem Fall wurde mit der so gestohlenen EC-Karte zudem ein niedriger, vierstelliger Betrag abgehoben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um besondere Vorsicht beim Verwahren der Geldbeutel. Diese sollten während des Einkaufes nicht im Einkaufswagen oder der geöffneten Handtasche aufbewahrt, sondern zum Beispiel am besten im Jackeninneren aufbewahrt werden.

