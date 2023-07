Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Raub in der Kleinen Plöck - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 52-Jähriger lief am Sonntag, um kurz nach 06:30 Uhr, die Plöck zwischen Sofienstraße und Rohrbacher Straße entlang, als er auf Höhe der Lieferzone eines Warenhauses plötzlich von hinten gepackt und zu Boden geworfen wurde. Ein unbekannter Mann griff ihn weiter an, trat mehrmals in sein Gesicht und schlug auf ihn an. Dann raubte der Angreifer das Mobiltelefon, welches der verletzt am Boden liegende 52-Jährige in seine linke Gesäßtasche gesteckt hatte. Dann flüchtete der Täter mitsamt dem Handy, das einen Wert von knapp 100 Euro hatte.

Der Täter wird als männlich, schlank, ungefähr 180 cm groß und mit nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen schwarzen Vollbart, hatte kurze, schwarze Haare und war mit dunkler Hose sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlung wegen Raub ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

