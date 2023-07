Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit vor Moschee eskaliert

Heidelberg (ots)

Am Sonntag geriet gegen 18:30 Uhr ein 26-Jähriger aus bislang unbekanntem Grund vor einer Moschee in der Hatschekstraße mit mehreren Männern aneinander. Der verbale Streit steigerte sich immer mehr und schließlich forderte der 26-Jährige die Umstehenden auf, den Zwist körperlich weiterzuführen. Als darauf niemand einging, versuchte der Aggressor einen 46-jährigen Mann zu schlagen. Dabei zerriss dessen Hemd. Als der jüngere Mann davonrannte, schien die Situation zunächst geklärt. Allerdings kehrte er nur kurze Zeit später mit einem Messer bewaffnet zurück, welches er aus der Küche der nahegelegenen Moschee entwendet hatte. So bewaffnet, stürmte er auf den 46-Jährige zu. Der Angegriffene versuchte mit Hilfe eines Stuhls den Messerschwinger auf Distanz zu halten. Beistehende halfen dem 46-Jährigen, so dass dieser sich in die Moschee flüchten konnte. Kurze Zeit später nahm die inzwischen verständigte Polizei den 26-Jährigen widerstandslos vorläufig fest. Das Messer hatte er bereits zuvor in ein Blumenbeet geworfen.

Warum es zu dem Streit und dem nachfolgenden Messerangriff kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

