Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall trotz Gefahrenbremsung

Sandhausen/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 14 Uhr befuhr eine 19-jährige Seat-Fahrerin hinter einer 22-jährigen Jaguar-Fahrerin die BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Dabei benutzten diese den linken der insgesamt zwei Fahrstreifen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste die Jaguar-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen, kam aber nicht zum Stillstand. Die Seat-Fahrerin übersah dieses, konnte aber trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung die Kollision nicht mehr verhindern und fuhr der 22-Jährigen auf. Bei der Kollision lösten bei der 19-Jährigen alle im Frontbereich befindlichen Air-Bags aus. Am Seat entstand ein Totalschaden und am Jaguar ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 15,000 EUR. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Die 19-Jährige kam zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus, wurde jedoch nicht verletzt. Auch die 22-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

