PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisster aus psychiatrischer Einrichtung in Oberursel +++ versuchter Einbruch in Kleingarten Usingen +++ Sachbeschädigung in Kurhaus Bad Homburg +++ zwei verletzte Pedelec-Fahrer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

59-jähriger Mann aus psychiatrischer Einrichtung vermisst

Seit dem späten Samstagnachmittag (29.07.2023) ist der 59-jährige Jörg Kowalski aus Heilbronn aus der Klinik Hohe Mark in Oberursel abgängig. Er ist auf Medikamente angewiesen, weshalb sich eine Gefahr für den Vermissten ergeben könnte. Herr Kowalski ist ca 180 cm groß, ca. 150 kg schwer und hat blonde Haare. Bekleidet ist er mit einem schwarzen T-Shirt (Wolfs-Aufdruck auf der Vorderseite) und einer olivfarbenen Cargohose. Er hat keinen konkreten Bezug ins Rhein-Main-Gebiet - es gibt aber Hinweise, dass er nach Frankfurt am Main fahren möchte. Ein Lichtbild des Vermissten liegt der Polizei nicht vor.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171/62400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Hammelhansweg Tatzeit: Samstag, 29.07.2023, 19:27 Uhr

Im Hammelhansweg gerieten am Samstagabend zwei Personen zunächst in verbale Streitigkeiten. Plötzlich schlug der Täter seinem Gegenüber mit einer halb gefüllten PET-Flasche gegen die linke Gesichtshälfte und verletzte den Geschädigten hierdurch leicht. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, braune, kurze Haare, Vollbart, sprach gebrochenes Deutsch Er trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose, schwarze Schuhe und einen schwarz-orangenen Rucksack. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 zu melden.

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Tatort: Usingen, Kleingartenanlage angrenzend der Frankfurter Straße Tatzeitraum: Mittwoch, 26.07.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 28.07.2023, 16:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum unbemerkt Zutritt zu einem Gartengrundstück der Kleingartenanlage angrenzend der Frankfurter Straße/B 456 am Ortseingang Usingen. Hier wurde das Gartentor gewaltsam geöffnet und die Eingangstür der Gartenhütte versucht aufzuhebeln. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizeistation Usingen erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06081/92080.

Kennzeichendiebstahl von Anhänger

Tatort: Wehrheim, Am Bahnhof (Bahnhofsgelände) Tatzeitraum: Donnerstag, 27.07.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 28.07.2023, 11:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten das angebrachte Kennzeichen HG-GB 165 eines Anhängers, welcher auf den Parkflächen im Bereich des Bahnhofes in Wehrheim abgestellt war. Die Polizeistation Usingen bittet Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081/92080.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße, Kur- und KongressCenter Tatzeitraum: Freitag, 28.07.2023, 17:45 Uhr bis 22:45 Uhr

Mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Vorraum des Theaters des Kurhauses in Bad Homburg. In den Räumlichkeiten im Innenbereich entleerten die Täter zwei objekteigene Feuerlöscher. Hinzu kommt, dass die Vandalen eine Überwachungskamera von der Decke rissen, sowie drei Sektflaschen entwendeten und konsumierten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200

Radfahrerin übersehen und verletzt

Unfallort: Usingen, Neuer Marktplatz Unfallzeit: Freitag, 28.07.2023, 17:50 Uhr

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw VW rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und übersah hierbei eine 67-jährige Radfahrerin aus Usingen. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Pkw und Fahrrad (Pedelec) wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Unfallort: Bad Homburg, Hindenburgring Unfallzeit: Freitag, 28.07.2023, 22:58 Uhr

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec in Bad Homburg den Hindenburgring aus Richtung Saalburgstraße in Richtung der OMV-Tankstelle. Hinter der Einmündung Heuchelheimer Straße wollte er von der Fahrradspur auf den Radweg auffahren, stieß jedoch mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei verletzte er sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell