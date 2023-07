PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Container aufgebrochen +++ E-Scooter gestohlen +++ VW beschädigt und davongefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Container aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, 26.07.2023. 16.30 Uhr bis 27.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach haben sich Diebe von Mittwoch auf Donnerstag an mehreren Baucontainern zu schaffen gemacht. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen begaben sich Unbekannte in der Straße "Am Hühnerstein" auf ein Baustellengelände. Dort brachen sie zwei Container auf, ein dritter hielt ihren Hebelversuchen stand. Aus einem der aufgebrochenen Container wurde eine Kaffeemaschine gestohlen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. E-Scooter gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 26.07.2023, 14.45 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag wurde in der Bad Homburger Louisenstraße ein E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte seinen elektrischen Tretroller der Marke "Tier" gegen 14.45 Uhr vor einem italienischen Restaurant abgestellt. Gegen 18.30 Uhr musste er feststellen, dass jemand sein schwarzes Elektrokleinstfahrzeug gestohlen hatte. Der entwendete E-Scooter, dessen Wert sich auf rund 850 Euro beläuft, trug zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen "122 PPU". Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. VW beschädigt und davongefahren,

Kronberg im Taunus, Burgerstraße, 25.07.2023, 10.00 Uhr bis 26.07.2023, 14.00 Uhr

(pa)Mit einem Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro wurde der Fahrer eines VW Polo am Mittwoch konfrontiert, als er zu seinem in der Kronberger Burgerstraße geparkten Pkw zurückkam. Der schwarze Volkswagen stand dort seit Dienstagvormittag in einer Parkbucht und wies nun eine frische Beschädigung im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Polo touchiert und der oder die Verantwortliche anschließend verbotenerweise das Weite gesucht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

