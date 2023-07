PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vorsicht beim Geldwechseln +++ Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Türscheibe von Aufenthaltshütte eingeschlagen +++ Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit Linienbus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vorsicht beim Geldwechseln,

Königstein, Frankfurter Straße, 24.07.2023, 12.45 Uhr bis 12.48 Uhr,

(pl)In der Frankfurter Straße in Königstein wurde am Montagmittag eine Frau durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Die Geschädigte wurde gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Apotheke von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Beim anschließenden Geldwechsel griff der Täter in die Geldbörse der Frau und entwendete hierbei unbemerkt mehrere Geldscheine. Der Dieb wurde als ca. 40-50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank mit schwarzen mittellangen nach hinten gekämmten Haaren beschrieben. Er sei mit einem weißen Hemd mit blauen Streifen und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, An der Dörrwiese, 16.07.2023, 12.00 Uhr bis 24.07.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Dörrwiese" in Hausen-Arnsbach haben unbekannte Täter innerhalb der vergangenen Woche Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, dem 16.07.2023 und Montag, dem 24.07.2023 durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Haus, durchsuchten die Wohnräume und ergriffen schließlich mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Türscheibe von Aufenthaltshütte eingeschlagen, Oberursel, Neuhausstraße, 22.07.2023, 11.30 Uhr bis 24.07.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag haben Vandalen auf dem Spielplatz im Bereich der Neuhausstraße in Oberursel die Türscheibe der dortigen Aufenthaltshütte mit Steinen eingeworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit Linienbus, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Massenheimer Weg, Montag, 24.07.2023, 12:15 Uhr,

(da)Am Montag ereignete sich in Ober-Eschbach ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 12:15 Uhr befuhr ein Linienbus den Massenheimer Weg und musste an einer roten Ampel anhalten. Die 36-jährige Fahrerin eines dahinterfahrenden VW Passat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Linienbus auf. Am VW und Linienbus entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. Da die beiden Fahrzeuge aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Bis zur deren Abschleppung war die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Die Fahrerin des Passat wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden.

