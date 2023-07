PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vandalismus an Fahrscheinautomat +++ Zaun gestohlen +++ Fahrraddiebe stehlen Mountainbike +++ Reifen zerstochen +++ Kollision zwischen Motorroller und Motorrad +++ Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vandalismus an Fahrscheinautomat,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., Wilhelm-Reuter-Weg, 21.07.2023, gg. 23.00 Uhr

(pa)Am Bahnhof in Friedrichsdorf Burgholzhausen wurde am späten Freitagabend ein Fall von Vandalismus beobachtet. Zeugenangaben zufolge sollen kurz nach 23.00 Uhr drei männliche Jugendliche auf den dortigen Fahrscheinautomaten eingeschlagen und -getreten haben. Dabei wurde ein Sachschaden in dreistelliger Höhe verursacht. Von den als etwa 18 Jahre alt beschriebenen Tätern soll einer ein weißes und einer ein rotes Oberteil getragen haben. Hinweise werden der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

2. Zaun gestohlen,

Steinbach, Bornhohl, 21.07.2023, 18.30 Uhr bis 22.07.2023, 09.50 Uhr

(pa)In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Steinbach ein Stück eines Zaunes entwendet. Wie am Samstagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, hatte über Nacht jemand in der Straße "Bornhohl" im Bereich der Zufahrt zu einem Privatparkplatz einen Teil des dort befindlichen grauen Gitterzaunes abgeschraubt und gestohlen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Personen, die in dem genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Fahrraddiebe stehlen Mountainbike,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 22.07.2023, 16.00 Uhr bis 23.07.2023, 09.30 Uhr

(pa)In der Friedrichsdorfer Bahnstraße kam es von Samstag auf Sonntag zu einem Fahrraddiebstahl. Ins Visier von Dieben geriet zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ein im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestelltes Mountainbike der Marke "Cannondale" - Modell "Trail 8". Die Täter durchtrennten das angebrachte Fahrradschloss mittels eines mitgebrachten Bolzenschneiders, den sie am Tatort zurückließen. Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Reifen zerstochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Hofheimer Straße, 21.07.2023, 12.00 Uhr bis 22.07.2023, 17.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf verursachten Unbekannte von Freitag auf Samstag an einem geparkten Pkw einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Eine Autofahrerin hatte ihren blauen VW Golf am Freitagmittag in der Hofheimer Straße geparkt. Als sie ihn am Samstagnachmittag wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass alle Reifen zerstochen worden waren. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorroller und Motorrad, B455, zwischen A661 und Königstein (Gemarkung Oberursel), 23.07.2023, 09.35 Uhr

(pa)Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der B455 bei Oberursel ein Verkehrsunfall, in dessen Folge beide Beteiligten in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Gegen 09.35 Uhr war ein 83-jähriger Oberurseler mit seinem Motorroller aus Richtung A661 kommend in Fahrtrichtung Königstein unterwegs. Als der Mann an der Kreuzung Königsteiner Straße bei Gelblicht an einem an der Ampel haltenden Motorradfahrer vorbeifahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer - ein ebenfalls in Oberursel wohnhafter 28-Jähriger - schwer verletzt. Sowohl er als auch der bei der Kollision leicht verletzte 83-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 6.500 Euro.

6. Radfahrer bei Sturz schwer verletzt,

L3024, zwischen Feldbergplateau und Sandplacken (Gemarkung Oberursel), 23.07.2023, 18.20 Uhr

(pa)Am Sonntagabend stürzte auf der L3024 zwischen Feldbergplateau und Sandplacken ein Mountainbiker so schwer, dass er in eine Klinik geflogen werden musste. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Frankfurter die Landesstraße mit seinem Mountainbike in Richtung Sandplacken, als er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad verlor und mit der rechtsseitigen Leitplanke kollidierte. Infolge dessen wurde der Radfahrer über diese in die Böschung geschleudert. Dabei prallte er gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild, bevor er an einem Baum zum Liegen kam. Im Rahmen des Sturzgeschehens zog sich der Mann diverse Verletzungen zu. Schwerverletzt brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell