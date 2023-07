PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann droht und sprüht mit Pfefferspray +++ Einbruchsversuch in Restaurant +++ Versuchter Einbruch in Autohaus +++ Zwei E-Bikes gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann droht und sprüht mit Pfefferspray, Usingen, Bahnhofstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 08:50 Uhr

(da) Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in Usingen mehrere Passanten mit Pfefferspray bedroht und dieses in einer Bäckerei eingesetzt. Der 31-Jährige aus Kronberg war gegen 8.50 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, als er wahllos und drohend ein Pfefferspray in Richtung verschiedener Passanten und vorbeifahrender Fahrzeuge richtete. Anschließend ging der Mann in eine Bäckerei und sprühte das Pfefferspray in Richtung einer Angestellten. Die Angestellte wurde jedoch nicht getroffen und blieb unverletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den 31-Jährigen noch im Nahbereich festnehmen. Er wurde zur Polizeistation Usingen gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

2. Einbruchsversuch in Restaurant,

Kronberg, Am Opelzoo, Mittwoch, 19.07.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 20.07.2023, 08:15 Uhr

(da)Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant am Opelzoo einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an einem Fenster, um in das Innere zu gelangen. Das Fenster hielt jedoch stand, weshalb die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Autohaus,

Königstein, Sodener Straße, Donnerstag, 20.07.2023 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr

(da)Einbrecher sind am Donnerstagabend in ein Autohaus in Königstein eingedrungen. Gegen 22:20 Uhr wurden mehrere Polizeikräfte in die Sodener Straße entsandt, da die Alarmanlage des dortigen Autohauses ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter zuvor in das Innere des Geschäftsgebäudes eingedrungen waren und vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage aufgeschreckt die Flucht ergriffen hatten. Ob sie zuvor etwas entwendet haben, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Zwei E-Bikes in Bad Homburg & Kronberg gestohlen, Bad Homburg, Frölingstraße, Kronberg, Westerbachstraße, festgestellt am 20.07.2023

(da) In Kronberg und Bad Homburg mussten am Donnerstag die Besitzer zweier E-Bikes feststellen, dass diese entwendet worden waren. In der Kronberger Westerbachstraße hatte der Besitzer eines schwarzblauen E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von über 3.000 Euro dieses gegen 13:00 Uhr in der Tiefgarage eines Bürokomplexes abgestellt. In der Frölingstraße in Bad Homburg stand das E-Bike der Marke "Giant" im Wert von ca. 1.000EUR zuletzt am Montag, den 17.07.2023 in einem privaten Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Als die beiden Besitzer am Donnerstagabend zu ihrem Fahrrad zurückkehren wollten, stellten sie den Diebstahl fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Diebstahl in Kronberg nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Hinweise zu dem Diebstahl in Bad Homburg nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Oberursel, Lange Straße, Donnerstag, 20.07.2023, 22:55 Uhr

(da)Eine alkoholisierte Frau hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die 55-Jährige befuhr gegen 22.55 Uhr mit ihrem Peugeot die Lange Straße von der Homburger Landstraße kommend in Richtung Bommersheimer Straße. Nachdem sie die Einmündung zum Goldackerweg passiert hatte, setzte sie ihr Fahrzeug zurück, um in den Goldackerweg einzubiegen. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter. Ein Zeuge beobachtete, wie die 55-Jährige zunächst ausstieg, den Schaden begutachtete und sich dann davonmachte, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Als eine alarmierte Polizeistreife die Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift aufsuchte, zeigte sie deutliche Anzeichen von vorangegangenem Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Frau musste daher die Polizeistreife zur Polizeistation Oberursel begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Homburg v. d. Höhe, Höllsteinstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

