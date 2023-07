PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuberischer Diebstahl bei Optikfachhandel +++ Reizstoff in Schulgebäude +++ Einbruch auf Kitagelände +++ Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räuberischer Diebstahl bei Optikfachhandel, Oberursel, Vorstadt, Mittwoch, 19.07.2023, 16:20 Uhr

(da)Ein Brillendieb verletzte am Mittwoch eine Angestellte eines Optikfachhandels, als er aus der Filiale flüchtete. Gegen 16:20 Uhr betrat ein Mann das Fachgeschäft in der Oberurseler Vorstadt. Er ging zielgerichtet zur Auslage und steckte vier Brillen in einen mitgeführten Stoffbeutel. Als er das Geschäft verließ, ohne die Brillen im Gesamtwert von rund 600 Euro zu bezahlen, forderte eine Verkäuferin den Dieb auf, stehen zu bleiben und die Brillen herauszugeben. Der Mann stieß sie jedoch zur Seite, kratzte sie am Handgelenk und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Austraße. Bei dem Brillendieb soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann im Alter von ca. 30 Jahren gehandelt haben. Er soll eine sehr schlanke Statur und einen dunklen Dreitagebart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer beigefarbenen Baseballkappe, einem weißen T-Shirt und einer Jogginghose gewesen. Bei der Tasche, in der er seine Beute verstaut hatte, soll es sich um eine buntgrünliche Stofftasche gehandelt haben. Die Polizeistation Oberursel bittet nun Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Reizstoff in Schulgebäude,

Bad Homburg, Kirdorf, Donnerstag, 20.07.2023, 12:00 Uhr

(da)Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Donnerstagmittag in einer Schule im Gluckensteinweg im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem Werkraum im Untergeschoss ein Reizstoff versprüht. Dadurch erlitten mehrere Personen - sowohl Lehrkräfte als auch Schülerschaft - leichte Atemwegsreizungen, von denen drei zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Auf Anweisung der Feuerwehr musste das Schulgebäude vorübergehend evakuiert werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbruch auf Kitagelände,

Grävenwiesbach, Gartenstraße, Montag, 17.07.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 10:35 Uhr

(da)Am Mittwochvormittag mussten die Verantwortlichen einer Kindertagesstätte in Grävenwiesbach feststellen, dass in das Waldgrundstück eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Montagabend und Mittwochmorgen unberechtigt Zutritt zu dem Gelände in der Gartenstraße verschafft. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür eines dort aufgestellten Baucontainers und entwendeten anschließend darin aufbewahrtes Erste-Hilfe-Material. Die unbekannten Täter beließen es jedoch nicht dabei, sondern verteilten das soeben entwendete Material auf dem Außengelände, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06172) 120-0.

4. Gescheiterter Parkversuch führt zur Unfallflucht, Bad Homburg, Kirdorf, Oberste Gärten, Mittwoch, 19.07.2023, 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Homburg-Kirdorf. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr parkte ein lila Opel Adam auf dem Parkplatz eines Abenteuerspielplatzes in der Straße "Oberste Gärten". In dieser Zeit streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite des Opels und verursachte so einen rund 1.500 Euro hohen Sachschaden. Im Anschluss flüchtete die oder der Fahrzeugverantwortliche, ohne dem Schaden weitere Beachtung zu schenken. Nun ermittelt die Polizeistation Bad Homburg und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

5. Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 19.07.2023, 12:40 Uhr

(da)Am Mittwochmittag stürzte ein Radfahrer in Oberursel und verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann war gegen 12:40 Uhr auf der Frankfurter Landstraße in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf dieser Strecke blieb er am Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos hängen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

