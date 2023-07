POL-HG: +++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. BMW entwendet, Oberursel, Am Müllerweg, 16.07.2023, 22.22 Uhr bis 17.07.2023, 05.40 Uhr (pa)In Oberursel Bommersheim wurde in der Nacht auf Montag ein Pkw gestohlen. Ein schwarzer BMW 440i stand noch am Sonntagabend in der Straße "Am Müllerweg". Am Montagmorgen musste der ...

mehr