POL-HG: +++Räuberische Erpressung in Supermarkt in Friedrichsdorf+++Einbrüche in Bad Homburg, Oberursel und Steinbach+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Usingen+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Räuberische Erpressung

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße

Tatzeit: Samstag, 15.07.2023, 19:33 Uhr

Ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter betrat den Norma-Markt in Friedrichsdorf und rief dabei "Überfall". Er forderte die Mitarbeiter auf, die Kasse zu Öffnen und Griff dabei einer Mitarbeiterin in den Nacken. Die zweite Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse und wurde dabei durch den Täter am Arm gegriffen. Der Täter entnahm der Kasse Bargeld und ergriff im Anschluss daran die Flucht in Richtung Landgrafenplatz / Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - 20-25 Jahre - 1,70m-1,75m - Südländisches Erscheinungsbild - Schwarze lockige Haare, nach hinten gegelt - Schwarze Sturmhaube - Schwarzer langer Handschuh an der rechten Hand - Helles Langarmshirt - Sporthose - Schwarze Schuhe Bei der Tat wurden keine Personen verletzt. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Zollstock

Tatzeit: Sonntag, 16.07.2023, 02:30 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten sowohl die Terrassentür, als auch ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem sie beim Versuch scheiterten, warfen sie mit einem Stein die Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Nachdem sie diverse Schränke durchwühlten entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße

Tatzeitraum: Freitag, 14.07.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.07.2023, 05:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Louisenstraße ein. Sie drückten das gekippte Fenster ein, welches dadurch teilweise aus der Halterung brach und verschafften sich somit Zugang in das Geschäft. Dort entwendeten sie Bargeld und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Einbruchdiebstahl aus Gartenhütte

Tatort: 61449 Steinbach (Ts.), Hessenring

Tatzeitraum: Donnerstag, 13.07.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 14.07.2023, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten derzeit noch unbekannte Täter das Grundstück des Geschädigten und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gartenhütte. Aus dieser entwendeten die Täter ein hochwertiges graues E-Bike der Marke "Winora" sowie diverses Fahrradzubehör. Der Schaden wir auf über 3.000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Erneuter besonders schwerer Fall des Diebstahls von Diesel aus LKW

Tatort: 61440 Oberursel, Oberurseler Straße

Tatzeitraum: Donnerstag, 13.07.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 14.07.2023, 07:00 Uhr

Die unbekannten Täter betraten unbefugt das Grundstück der geschädigten Firma und entwendeten auf derzeit noch unbekannte Weise ca. 100 L Diesel-Kraftstoff im Wert von 180,- Euro aus einem abgestellten LKW. Zudem beschädigten sie den Tankdeckel des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Tierklinik

Tatort: 61440 Oberursel, Karl-Herrmann-Flach-Straße

Tatzeitraum: Freitag, 14.07.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.02.2023, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Scheibe der Tierklinik durch unbekannte Täter mittels eines Steins eingeworfen. Sie verschafften sich somit Zugang zum Gebäude und durchsuchten es nach möglichem Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Turnhalle

Tatort: 61449 Steinbach (Ts.), Waldstraße

Tatzeitraum: Freitag, 14.07.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 15.07.2023, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter die Tür zur Sporthalle in der Waldstraße in Steinbach auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Zur Entwendung von Diebesgut kam es nicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus

Tatort: 61440 Oberursel, Herzbergstraße

Tatzeit: Sonntag, 16.07.2023, 03:09 Uhr

Der unbekannte Täte verschaffte sich über ein offenstehendes Fenster Zugang zur Wohnung des Geschädigten. Anschließend entwendete er die Geldbörse des Geschädigten von dessen Nachttisch. Der Geschädigte wurde hierdurch geweckt und vertrieb den Täter durch einen lauten Schrei. Dieser flüchtete durch das offene Fenster in unbekannte Richtung. Der Täter wird, wie folgt beschrieben: - Männlich - sehr schlank - 180-190 cm groß - dunkel gekleidet Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172-120 0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße

Tatzeit: Samstag, 15.07.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 15.07.2023, 19:45 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete ein an einem Pfosten angeschlossenes Trekkingrad mitsamt Schloss. Das Fahrrad der Marke Stevens war anthrazitfarben und hatte einen Wert von etwa 1.900,- Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Swimmingpool beschädigt

Tatort: 61273 Wehrheim, Marienbader Straße

Tatzeit: Freitag, 14.07.2023, 22:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter begaben sich in den Garten der Geschädigten. Dort schnitten sie ein ca. 15cm langes Loch in den Pool der Geschädigten. Dieser umfasst ca. 7.000 Liter. Das in dem Pool befindliche Wasser lief in den Garten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06081 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit am Steuer

Unfallort: 61250 Usingen, Hattsteiner Allee / Herzbergstraße

Unfallzeit: Freitag 14.07.2023, 22:23 Uhr

Ein 56-jähriger Usinger befuhr mit seinem PKW BMW X2 die Hattsteiner Allee in Fahrtrichtung Weilburger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 30 kam er aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er über einen größeren Stein, auf welchem das Fahrzeug zum Stehen kam. Dabei entstand Sachschaden am BMW. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der bei dem Fahrer ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Der Unfallhergang konnte von einer Zeugin beobachtet werden. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur hiesigen Dienststelle sistiert und nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Er hat sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person / Abkommen von der Fahrbahn

Unfallort: 61250 Usingen, Hattsteiner Allee / Herzbergstraße

Unfallzeit: Samstag 15.07.2023, 19:02 Uhr

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schmitten befuhr mit seinem Pkw (hochwertiger Mercedes) die K723 von Hausen-Arnsbach kommend in Richtung Rod am Berg. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er auf gerader Strecke etwas nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit dem rechten vorderen Reifen in die Bankette. Die Bankette war neben der Fahrbahn durch Regen stark ausgespült und bildete eine ca. 20 bis 30 cm tiefe Rinne. Als das Vorderrad in diese geriet, konnte der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr steuern. Das Fahrzeug kam kurz darauf vollständig von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine steile Böschung auf und drehte sich zwischen Fahrbahn und Böschung auf einer Strecke von ca. 25m zwei Mal und blieb letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite im Graben liegen. Der Fahrzeugführer und die 12-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in die Uniklinik nach Frankfurt transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000,- Euro geschätzt.

Mit LKW gegen Laterne gefahren und geflüchtet

Unfallort: 61250 Usingen, Johann-Anton-Schmidt-Straße

Unfallzeit: Samstag 15.07.2023, 11:50 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Serbien verließ mit seinem Lkw mit Sattelauflieger ein Baugrundstück und fuhr nach links in die Johann-Anton-Schmidt-Straße in Richtung Plankstraße ein. Beim Verlassen des Grundstücks musste dieser weit ausscheren. Dabei schwenkte der Auflieger weiter aus und knickte mit der rechten vorderen Ecke des Aufliegers die Straßenlaterne des rechten Fahrbahnrandes der Anton-Schmidt-Straße um. Es entstand Sachschaden an der Straßenlaterne. Der Fahrer des Lkw setzte die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher gerecht zu werden. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und meldete sich bei hiesiger Dienststelle. Der Fahrzeugführer konnte im Rahmen weitere Ermittlungen telefonisch erreicht und durch die Autobahnpolizei auf der A5 kontrolliert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000,- Euro geschätzt.

