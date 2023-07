POL-HG: Junge zeigt sich 11-Jähriger in schamverletzender Weise +++ Gartenhütten aufgebrochen +++ Fahrräder gestohlen +++ Mehrere Brände im Kreisgebiet +++ Zwei Fahrer verletzt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Junge zeigt sich 11-Jähriger in schamverletzender Weise, Oberursel, Lindenstraße, 11.07.2023, 18.00 Uhr,

(pl)In der Lindenstraße in Oberursel zeigte sich ein Junge am frühen Dienstagabend einem 11-jährigen Mädchen in schamverletzender Art und Weise. Der Junge soll das Mädchen gegen 18.00 Uhr auf dem Bürgersteig zunächst angesprochen und dann vor ihr seine Genitalien entblößt haben. Er wurde als ca. 12-14 Jahre alt mit einem schmalen Gesicht, braunen Augen und schwarzen Haaren beschrieben. Er habe ein beiges T-Shirt sowie eine lange Jogginghose getragen und ein Fahrrad mit sich geführt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Gartenhütten aufgebrochen, Bad Homburg, Kirdorf, Weberpfad, 10.07.2023, 19.30 Uhr bis 11.07.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in Bad Homburg-Kirdorf eine Kleingartenanlage im Bereich des Weberpfads von Dieben heimgesucht. Die Täter brachen zwei Gartenlauben auf, durchsuchten die Hütten und ergriffen anschließend mit einer aufgefundenen Ladestation die Flucht. Über weiteres Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fahrräder aus Keller entwendet,

Bad Homburg, Louisenstraße, 06.07.2023, 12.00 Uhr bis 11.07.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Donnerstagmittag und Dienstagnachmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Louisenstraße in Bad Homburg zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Keller des Gebäudes. Dort brachen sie dann in den Kellerverschlag ein und entwendeten hieraus ein weißes Mountainbike von "Cannondale" sowie ein grünes Mountainbike von "Stevens" im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Pedelec gestohlen,

Bad Homburg, Gonzenheim, Gunzostraße, 11.07.2023, 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Im Bereich der U-Bahnhaltestelle in Bad Homburg-Gonzenheim wurde am Dienstag ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte sein graues Fahrrad von "Cube" gegen 09.30 Uhr am Fahrradständer mit einem Schloss gesichert abgestellt. Gegen 13.30 Uhr war das Fahrrad verschwunden. Hinweise nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Mehrere Brände im Kreisgebiet,

Wehrheim / Grävenwiesbach / Neu-Anspach, Dienstag, 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am gestrigen Tag mussten Feuerwehr und Polizei zu mehreren Bränden im Kreisgebiet ausrücken. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 12:30 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gelände des Sportplatzes von Wehrheim. Hier konnte durch die herbeigeeilte Feuerwehr ein kleiner Brand eines Gebüsches zwischen dem Sportplatz und einem Feldweg lokalisiert und umgehend gelöscht werden. Den Ursprung könnte der Brand im Bereich einer dortigen Mülltonne gehabt haben. Kurz darauf erfolgte die nächste Alarmierung. Diesmal mussten die Einsatzkräfte nach Wehrheim fahren, wo es bei Mäharbeiten zu einem Feldbrand gekommen war. Mit der Unterstützung von engagierten Landwirten gelang es der Feuerwehr das Feuer einzugrenzen und letztlich zu löschen. Den letzten Brand mussten dann die Feuerwehrkräfte von Neu-Anspach auf einem Skaterspielplatz löschen. Hier war eine Holzbank in Brand geraten. Wie der Brand entstand, wird derzeit noch ermittelt. Die Bank konnte umgehend gelöscht werden. In allen drei Fällen bedarf es noch weitere Ermittlungen hinsichtlich der Brandumstände. Bei den Bränden waren die Feuerwehren von Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach und Usingen im Einsatz.

Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin vorsichtig zu sein und vermeidbare Risiken zu vermeiden, um mögliche Brände zu verhindern.

6. Kollision mit Fahrzeug der Autobahnmeisterei - Zwei Fahrer verletzt, B 455 / A 661 bei Oberursel, Dienstag, 11.07.2023, 10:40 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam ein Verkehrsteilnehmer auf der B 455 bei Oberursel von der Fahrbahn ab und stieß mit einem in dem Bereich abgestellten Fahrzeug der Autobahnmeisterei zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Schmitten mit seinem Peugeot 208 die A 661 in Richtung Königstein. In Höhe des Übergangs der Autobahn in die B 455 kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in Richtung einer dort befindlichen Sperrfläche. Auf dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt ein mit eingeschalteter Warnblinkbeleuchtung stehender Fiat Ducato der Autobahnmeisterei. Der Peugeot kollidierte frontal mit dem Fiat, sodass sich beide Fahrzeugführer verletzten und erheblicher Sachschaden entstand. Beide Männer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf knapp 35.000 Euro geschätzt. Für die erforderlichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

