POL-HG: Kassierer beim Bezahlen ausgetrickst +++ Schulgebäude mit Farbe beschmiert +++ Betrügerei auf Verkaufsportalen im Internet +++ Trickbetrüger in Usingen festgenommen

1. Kassierer beim Bezahlen ausgetrickst, Bad Homburg, Louisenstraße, 08.07.2023, 16.20 Uhr

(pl)Am Samstagnachmittag haben zwei Betrüger den Kassierer eines Elektrogeschäftes in der Louisenstraße in Bad Homburg ausgetrickst und nicht den vollen Preis für die erworbene Ware bezahlt. Das Duo erschien gegen 16.20 Uhr mit einer Spielkonsole und Kopfhörern an der Kasse. Während des anschließenden Bezahlvorgangs gelang es den Tätern, einen Teil des zuvor ausgehändigten Geldes unbemerkt verschwinden zu lassen. Ohne den Betrug bemerkt zu haben, beendete der Kassierer den Bezahlvorgang und die beiden Täter verließen mit der Ware das Geschäft in Richtung Rathausplatz. Einer der beiden Männer soll ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein und eine untersetzte Statur, schwarze Haare sowie einen schwarzen Kinnbart gehabt haben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt mit Aufschrift "Hugo", eine silberne Halskette, eine silberne Sonnenbrille und eine blaue Armschiene. Der Komplize wurde als 25-35 Jahre alt, mit einer normalen Statur, schwarzen Haaren und einem schwarzen Vollbart beschrieben. Er sei mit einem weißen T-Shirt mit dunklem Logo auf der Brust und einer silbernen Sonnenbrille bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2. Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Königstein, Schneidhain, Rossertstraße, 06.07.2023, 17.00 Uhr bis 07.07.2023, 07.30 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Rossertstraße in Königstein-Schneidhain die Fassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Betrügerei auf Verkaufsportalen im Internet, Königstein, 25.06.2023

(da)Betrüger haben es weiterhin auf Ihre Bankdaten abgesehen. Mittlerweile kommt es vermehrt zu Vorfällen, bei denen die Betrüger sich Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Königstein. Hier bot ein 36-Jähriger auf einer Verkaufsplattform eine Tasche zum Verkauf an. Nun meldeten sich die Betrüger bei ihm und täuschten ein Kaufinteresse vor. Das Vorgehen ist mittlerweile auf vielen Portalen das Gleiche. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer eine Mail mit einem Link. Dieser Link leitet Sie nun zu einem vermeintlichen Internetauftritt Ihrer Bank oder des Verkaufsportals weiter. Tatsächlich ist es aber eine verfälschte, täuschendecht wirkende sogenannte "Phishing"-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Sind die Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So auch im konkreten Fall in Königstein. Hier hoben die Betrüger in mehreren Abbuchungen über 700EUR vom Konto des Betrogenen ab. Die Polizei rät hier ausdrücklich, niemals Zugriffsdaten oder Daten Ihrer Kreditkarten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale.

4. Trickbetrüger in Usingen festgenommen, Usingen, B456, Samstag, 08.07.2023, 16:50 Uhr

(da)Dank der Aufmerksamkeit eines Usinger Bürgers konnte am Wochenende ein Trickbetrüger festgenommen werden. Dem 24-Jährigen fiel am Freitag und Samstag ein Mann auf der B456 auf. Im Sinne einer möglichen Notlage hielt der Mann mit seinem PKW an beiden Tagen am Fahrbahnrand der Bundesstraße und winkte vorbeifahrenden PKW zu, um so sie zum Anhalten zu bewegen. Im weiteren Verlauf soll der Mann Anhaltende dann um Bargeld gebeten haben, da sein PKW über kein Benzin mehr verfüge. Nun informierte der 24-jährige Usinger die Polizei. Diese traf den "Hilfesuchenden" samt "Pannenfahrzeug" an. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass er bereits einschlägig wegen gleichgelagerter Betrugsdelikte polizeilich bekannt ist. Somit konnte er nicht mit seinem tatsächlich vollfunktionsfähigen PKW davonfahren, sondern wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Usingen gebracht. Es ist eine geläufige Masche, mit dem Fahrzeug eine Panne oder Spritmangel vorzutäuschen und so hilfsbereite Menschen dazu zu bringen, Geld auszuleihen, welches dann natürlich nie zurückgezahlt wird. Daher bittet die Polizei um Kontaktaufnahme, falls der Mann vor Eintreffen der Streife bereits mit der Masche erfolgreich war oder zumindest Fahrzeuge zum Anhalten gebracht hatte. Hinweise werden unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

