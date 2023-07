PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: BMW entwendet +++ Einbrecher flüchten +++ In Kita eingebrochen +++ 13-Jähriger mit Pfefferspray bedroht +++ Vandalismus auf Spielplatz +++ Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Stierstädter Kerb

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. BMW entwendet,

Oberursel, Am Müllerweg, 16.07.2023, 22.22 Uhr bis 17.07.2023, 05.40 Uhr

(pa)In Oberursel Bommersheim wurde in der Nacht auf Montag ein Pkw gestohlen. Ein schwarzer BMW 440i stand noch am Sonntagabend in der Straße "Am Müllerweg". Am Montagmorgen musste der Besitzer feststellen, dass jemand sein Fahrzeug entwendet hatte. Der Wert des BMW, der zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-BU 16" trug - wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Hinweise werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

2. Einbrecher flüchten,

Königstein, Falkenstein, Kronberger Straße, 16.07.2023, 15.30 Uhr

(pa)Am Sonntag fahndete die Polizei in und um Königstein nach einem Einbrecherduo, das zuvor im Stadtteil Falkenstein in ein Einfamilienhaus eingedrungen war. Gegen 15.30 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Männer auf ein Anwesen in der Kronberger Straße. Als sie über den Garten die Terrasse des Hauses betraten und von dort ins Hausinnere gelangten, wurden das Duo von den Bewohnern bemerkt. Diesen gelang es, die maskierten Eindringlinge in die Flucht zu treiben und die Polizei zu verständigen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zur Ergreifung der Täter. Beide Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen und lange dunkle Kleidung sowie graue Wintermützen getragen haben. Einer sei schlank und etwa 180cm groß gewesen. Er habe kurzes schwarzes Haar sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt. Sein Komplize soll mit etwa 170cm etwas kleiner und von korpulenter Statur gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. In Kita eingebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Emmerichshohl, 13.07.2023, 17.00 Uhr bis 14.07.2023, 09.15 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach wurde in der Nacht auf Freitag eine Kindertagesstätte zum Ziel eines Einbruchs. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt ins Innere der in der Straße "Emmerichshohl" gelegenen Kita. Sie durchsuchten mehrere Räume und machten sich gewaltsam an verschlossenen Innentüren zu schaffen. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand etwa ein Dutzend Spielzeugtiere, mehrere Zahnbürsten sowie Büroartikel. Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. 13-Jähriger mit Pfefferspray bedroht, Friedrichsdorf, Rohrwiesenstraße, 15.07.2023, gg. 19.40 Uhr

(pa)Am Samstagabend hat eine Gruppe Jugendlicher in Friedrichsdorf versucht, einen 13-Jährigen um sein Mobiltelefon zu bringen. Der Junge war nach eigenen Angaben gegen 19.40 Uhr zur Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als er in der Rohrwiesenstraße auf die Jugendgruppe traf. Auf einem Parkplatz sei er sodann aufgefordert worden, seine Taschen zu leeren und sein Handy herauszugeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe man ihm mit dem Einsatz eines Pfeffersprays gedroht. Ohne etwas zu übergeben, sei der 13-Jährige daraufhin in Richtung Taunus Carré davongerannt, wo er sich an eine Sicherheitskraft wandte, die die Polizei verständigte. Der fünfköpfigen Gruppe gelang es, sich unerkannt von der Örtlichkeit zu entfernen. Alle sollen männlich, zwischen 15 und 17 Jahre alt, etwa 170cm bis 180cm groß und schlank gewesen sein. Einer habe eine dunkle Hautfarbe, die anderen ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt. Getragen haben sollen sie Trainingsanzüge und teils Kappen mit "Gucci"-Logo. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

5. Mercedes demoliert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Straße, 14.07.2023, 23.00 Uhr bis 15.07.2023, 08.20 Uhr

(pa)In der Nacht auf Samstag wurde in Bad Homburg Ober-Eschbach ein geparkter Mercedes zum Ziel von Vandalismus. Die schwarze E-Klasse war in der Jakob-Lengfelder-Straße abgestellt, als jemand zwischen dem späten Freitagabend und Samstagmorgen die Heckscheibe des Pkw mit einem Stein einwarf und zudem einen der Außenspiegel beschädigte. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzten.

6. Vandalismus auf Spielplatz,

Usingen, Eschbach, Schulstraße, 14.07.2023, 16.00 Uhr bis 15.07.2023, 11.00 Uhr

(pa)In Usingen Eschbach richteten Unbekannte von Freitag auf Samstag auf einem Kinderspielplatz einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Wie am Samstagvormittag festgestellt und zur Anzeige gebracht wurde, war in der Zeit seit Freitagnachmittag eine auf dem Spielplatzgelände befindliche hölzerne Sitzgruppe mutwillig beschädigt worden. Jemand hatte mehrere Holzlatten abgerissen und auch eine davon entwendet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06081) 9208 - 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzten.

7. Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Stierstädter Kerb, Oberursel, Stierstadt, Platanenstraße, Festplatz Samstag, 08.07.2023, gg. 01.30 Uhr

Nach einem Fall von Körperverletzung, der sich in der Nacht auf Samstag, den 08.07.2023 auf der Kerb in Oberursel Stierstadt zutrug, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Wie am 09.07.2023 vermeldet, war auf dem Festplatz gegen 01.30 Uhr ein Streit zwischen mehreren Beteiligten entbrannt, in dessen Verlauf einem 25-Jährigen aus kurzer Distanz mit einer Reizstoffwaffe ins Gesicht geschossen wurde. Der Geschädigte hatte hierbei erhebliche Verletzungen am Auge erlitten. Nach fußläufiger Flucht konnte ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich festgenommen werden.

Da der tatverdächtige Jugendliche seinen Wohnsitz in Frankfurt am Main hat, wurden die Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts Süd (Polizeipräsidium Frankfurt am Main) übernommen.

Die Ermittler suchen derzeit noch nach Personen, die die Tat selbst oder das Geschehen um den besagten Streit beobachten konnten. Diese wichtigen Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Werktags zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr ist das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (069) 755-55308 erreichbar. Alternativ nimmt die Polizeistation Oberursel rund um die Uhr unter (06171) 6240 - 0 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell