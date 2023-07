PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruchsversuch an Schulgebäude +++ Glasfaserkabel gestohlen +++ Fahrraddiebstahl vor Schule +++ Pkw landet in U-Bahn-Gleisbett +++ Jugendlicher Motorradfahrer stürzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruchsversuch an Schulgebäude,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Goldammerweg, 18.07.2023, gg. 02.00 Uhr

(pa)Im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag versucht, in eine Schule einzubrechen. Gegen 02.00 Uhr schlug die Alarmanlage des im Goldammerweg befindlichen Schulgebäudes an. Vor Ort musste daraufhin festgestellt werden, dass jemand an verschiedenen Stellen versucht hatte, sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Grundschule zu verschaffen. Dabei wurde ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro angerichtet. Hinweise werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

2. Glasfaserkabel gestohlen,

Usingen, Eschbach, Zum Steinkopf, 13.07.2023, 10.00 Uhr bis 17.07.2023, 09.30 Uhr

(pa)In Usingen Eschbach waren im Laufe der vergangenen Tage Kabeldiebe am Werk. Ins Visier der Täter gerieten zwischen Donnerstag und Montagmorgen insgesamt fünf mit Glasfaserkabeln bestückte Kabeltrommeln, die sich in der Feldgemarkung im Bereich "Zum Steinkopf" auf einem dortigen Lagerplatz befanden. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes ist davon aufzugehen, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Der Wert der gestohlenen Kabel wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Personen, die in dem genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

3. Fahrraddiebstahl vor Schule,

Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau, 17.07.2023, 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr

(pa)Am Montagabend wurde in Neu-Anspach ein Fahrrad gestohlen. Eine Radlerin hatte das schwarzgrüne Mountainbike der Marke Bulls - Modell "Sharptail Street 1" - gegen 19.00 Uhr in der Straße "Wiesenau" auf dem Schulhof der dortigen Gesamtschule abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Als sie eine Dreiviertelstunde später zurückkehrte, war das mehrere Hundert Euro teure Rad verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt unter (06081) 9208 - 0 Hinweise entgegen.

4. Pkw landet in U-Bahn-Gleisbett,

Oberursel, Hohemarkstraße, 17.07.2023, 23.40 Uhr

(pa)Am Montagabend ereignete sich in Oberursel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Gegen 23.40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Oberurseler mit seinem VW die Hohemarkstraße aus Richtung Taunus-Informationszentrum kommend stadteinwärts. In Höhe der U-Bahn-Haltestelle Hohemark geriet der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Audi konnte gerade noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Der Volkswagen fuhr daraufhin über die Fahrbahn auf die seitliche Grünfläche und anschließend den angrenzenden Abhang hinunter auf das Gleisbett der U-Bahn. Dort kam der Pkw auf der Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrzeugführer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis etwa 01.40 Uhr an.

5. Jugendlicher Motorradfahrer stürzt,

L 3023, zwischen Schmitten Seelenberg und Glashütten Oberems, 17.07.2023, gg. 15.35 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L 3023 bei Glashütten Oberems ein Alleinunfall eines jugendlichen Motorradfahrers, in dessen Folge dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr die Landesstraße gegen 15.35 Uhr Richtung Schmitten Seelenberg kommend in Fahrtrichtung Oberems. In einer Linkskurve kam der Jugendliche - vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit - nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und kam mitsamt seiner 125er im Straßengraben zum Liegen. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

