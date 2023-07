PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person im Einsatz +++ Mehrere Kennzeichenpaare entwendet +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Oberursel (Ts.)

Hochtaunuskreis (ots)

Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person im Einsatz

Unfallzeit: Samstag, 22.07.2023, 11:10 Uhr Unfallort: 61267 Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße

Ein 83 Jahre alter Neu-Anspacher befuhr mit seiner grauen Mercedes-Benz E-Klasse die Robert-Bosch-Straße in Neu-Anspach und bog nach rechts auf den Parkplatz des dortigen Gartencenters ein. Auf dem Parkplatz befand sich eine 58 Jahre alte Fußgängerin aus Bad Nauheim. Das Fahrzeug kollidierte mit der Fahrzeugfront mit der Fußgängerin, sodass diese über die Motorhaube geschleudert wurde und zu Boden stürzte. Nach dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin fuhr der Unfallverursacher noch mehrere Meter weiter und beschädigte hierbei drei weitere auf dem Parkplatz stehende PKW. Die Fußgängerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 27.000 EUR geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Mehrere Kennzeichenpaare entwendet

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Am Zollstock und 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Obere Terrassenstraße Tatzeit: Montag, 17.07.2023, 09:30 Uhr bis Freitag, 21.07.2023, 21:00 Uhr

Sachverhalt: In Friedrichsdorf in der Straße am Zollstock und in Bad Homburg v. d. Höhe in der Oberen Terrassenstraße wurden insgesamt drei Kennzeichendiebstähle gemeldet. Entwendet wurden jeweils beide Kennzeichen. Auf dem Parkplatz in der Straße Am Zollstock in Friedrichsdorf wurden die amtlichen Kennzeichen HG-GM 73 und HG-MR 19 entwendet. Die Kennzeichen waren an einem grauen Ford Focus und einem schwarzen Kia XCeed montiert. Als Tatzeitraum wurden hier Montag, der 17.07.2023, 09:30 bis Freitag, der 21.07.2023, 21:00 Uhr benannte sowie Donnerstag, der 20.07.2023, 14:00 Uhr bis Freitag, der 21.07.2023, 09:00 Uhr. In der Oberen Terrassenstraße wurden die amtlichen Kennzeichen HG-MA 1512 entwendet. Diese waren an einem grauen VW Golf montiert. Als Tatzeitraum wurde Donnerstag, 20.07.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, der 21.07.2023, 07:30 Uhr benannt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Am Hang

Tatzeit: Donnerstag, 20.07.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 16:30 Uhr

Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster an dem Einfamilienhaus auf und gelangten so in die Innenräume. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Am Fenster entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von ca. 300.-EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

