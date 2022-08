POL-EN: Verkehrsunfall auf Marxstraße

Schwelm (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 30.07.2022 um 17 Uhr bis zum Montag, dem 01.08.2022 um 18:15 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer in einem Mehrfamilienhaus in der Metzer Straße befindlichen Wohnung aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben misslang, flüchteten die Täter in bislang unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

