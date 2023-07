PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Graffiti an Rathaus +++ An Autotür gehebelt +++ Beim Geldwechseln bestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Graffiti an Rathaus,

Königstein im Taunus, Burgweg, 21.07.2023 bis 24.07.2023

(pa)Am Königsteiner Rathaus wurde über das Wochenende durch Graffiti-Schmierereien ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Unbekannte hatten auf der Rückseite des im Burgweg befindlichen Verwaltungsgebäudes die Hauswand an zwei Stellen mit Sprühfarbe verunstaltet. Hinweise werden der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegengenommen.

2. An Autotür gehebelt,

Steinbach, Kronberger Straße, 24.07.2023, 17.00 Uhr bis 25.07.2023, 13.00 Uhr

(pa)In Steinbach haben Unbekannte von Montag auf Dienstag versucht, einen Pkw aufzubrechen. Ein grauer Skoda Fabia Kombi war zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag auf einem Parkplatz in der Kronberger Straße abgestellt, als jemand sich an der Fahrertür des Fahrzeugs zu schaffen machte. Der Versuch, die Tür aufzuhebeln, blieb ohne Erfolg. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Beim Geldwechseln bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, 25.07.2023, gg. 12.00 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag hat ein Trickdieb in Bad Homburg eine Seniorin um Bargeld gebracht. Die Mittsiebzigerin war gegen 12.00 Uhr zu Fuß in der Kisseleffstraße unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde, der sie darum bat, ihm Geld zu wechseln. Hilfsbereit suchte die Dame in ihrer Geldbörse nach Münzen, während der Mann ihren Regenschirm hielt und ihr dabei sehr nah kam. Erst im Nachgang bemerkte die Bad Homburgerin, dass der Unbekannte offenbar einen günstigen Moment genutzt hatte, um unbemerkt in das Scheinfach ihres Portemonnaies zu greifen. Es fehlten mehrere Hundert Euro, die die Frau erst kurz zuvor bei der Bank geholt hatte. Möglicherweise wurde sie bereits hierbei von dem Täter ins Visier genommen. Die Geschädigte beschrieb den Dieb als etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und schlank. Er habe ein "südländisches" Erscheinungsbild, kurzes dunkles - teils graues - Haar sowie ein gepflegtes Äußeres gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Getragen habe er einen dunklen Anzug mit hellblauem Hemd. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die möglicherweise ebenfalls auf den Trickdieb trafen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell