PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Mobilfunkgeschäft +++ Diebespärchen stiehlt Rolex +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Mobilfunkgeschäft,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 28.07.2023, gg. 03.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurden in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruch in einen Mobilfunkladen Telefone und Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Gegen 03.30. Uhr warfen Unbekannte die gläserne Eingangstür eines in der Louisenstraße ansässigen Mobilfunkgeschäfts ein, um sich Zugang ins Innere des Shops zu verschaffen. Aus diesem entwendeten sie sodann die ausgestellte Ware. Dabei rissen sie die Mobiltelefone gewaltsam aus den angebrachten Sicherungsvorrichtungen. Es gelang ihnen, den Tatort anschließend unerkannt zu verlassen. Der angerichtete Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt, der Wert des Diebesgutes auf etwa 7.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in der Nacht im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebespärchen stiehlt Rolex,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, 27.07.2023, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag wurde eine Bad Homburgerin von einem Duo von Trickdieben um ihre teure Armbanduhr gebracht. Die Dame war gegen 13.00 Uhr in der Kisseleffstraße im Eingangsbereich eines dortigen Supermarktes, als sie plötzlich von einer Person angerempelt und von einer weiteren unverständlich angesprochen wurde. Zunächst dachte sich die 60-Jährige nichts dabei. Erst als die ihren Einkauf fast beendet hatte, fiel ihr auf, dass ihre Armbanduhr verschwunden war. Offenbar hatte es sich bei den Personen am Markteingang - einen Mann und eine Frau, die nicht näher beschrieben werden konnten - um ein Pärchen von Trickdieben gehandelt. Diese hatten das Anrempeln geschickt genutzt, um die mehrere Tausend Euro teure Rolex unbemerkt vom Handgelenk der Bad Homburgerin zu stehlen. Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die dem Duo möglicherweise ebenfalls begegneten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: L 3205, Gemarkung Bad Homburg, Fahrtrichtung Karben

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell