Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl aus Transporter/Südbrookmerland/Bedekaspel - Zeugen nach Diebstahl eines Quads gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl aus Transporter

Am Dienstagmorgen hat es einen Diebstahl in Südbrookmerland gegeben. Unbekannte Täter entwendeten gegen 8.15 Uhr Bargeld aus einem weißen Transporter. Dieser stand zum Tatzeitpunkt vor einem Café in der Ekelser Straße. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Südbrookmerland/Bedekaspel - Zeugen nach Diebstahl eines Quads gesucht

Nach einem Quad-Diebstahl in Bedekaspel am Dienstagabend werden Zeugen gesucht. Das schwarzgrüne Fahrzeug der Marke CFMOTO wurde in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr von Unbekannten entwendet. Zum Tatzeitpunkt stand es auf einem Hotelparkplatz an der Straße am Meer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell