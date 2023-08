Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Mehrere Einbrüche in Hotels

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens/Bensersiel - Mehrere Einbrüche in Hotels

In der Nacht zu Montag kam es in Bensersiel zu mehreren Einbrüchen in Hotels. Ein bislang Unbekannter betrat zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Straße Am Wattenmeer drei Hotels und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumen. Es wurde Bargeld entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es in dem Zeitraum in einem Hotel an der Hauptstraße. Der Täter soll dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04462 9110 zu melden.

