Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Baucontainer aufgebrochen

Am Wochenende haben Unbekannte in Marienhafe einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Container einer Baustelle in der Rosenstraße. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend in Wiesmoor ereignet hat. Gegen 21.25 Uhr ist den Einsatzkräften in der Straße Am Stadion ein verletzter Fahrradfahrer gemeldet worden. An der Einsatzörtlichkeit stellten die Beamten einen 62-jährigen Mann mit einer Kopfverletzung fest. Er stand unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Pollerstraße unterwegs gewesen. Plötzlich sollen Unbekannte links aus dem Gebüsch gesprungen sein und den 62-Jährigen vom Fahrrad gestoßen haben. Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

