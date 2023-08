Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Münkeboe - Zeugen nach Auseinandersetzung im Festzelt gesucht/Norden - Pkw zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Münkeboe - Zeugen nach Auseinandersetzung im Festzelt gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Samstagmorgen auf dem Dorfplatz in Münkeboe ereignet hat. Gegen 2 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen zwei Männer an der Theke im Festzelt in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beiden zu und traf hierbei eine unbeteiligte 43-jährige Frau. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 04942 204200 zu melden.

Norden - Pkw zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung am Wochenende sucht die Polizei in Norden Zeugen. In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen schwarzen VW Polo großflächig zerkratzt und den vorderen Scheibenwischer verbogen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einer Auffahrt im Addinggaster Weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzten.

