POL-AUR: Nachmeldung für die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 26.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am heutigen Samstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein silberner VW Touran beschädigt. Dieser stand in dem besagten Zeitraum in der Raiffeisenstraße in Aurich auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters. Aufgrund der Beschädigungen am VW Touran wird dieser von einem anderen Kraftfahrzeug touchiert worden sein, welches in- oder aus einer Parklücke fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

