Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 26.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen nach einer Körperverletzung gesucht

Am 26.08.2023 gegen 02:00 Uhr erhielt im Birkhahnweg in Wiesmoor ein in Wiesmoor lebender 19-jähriger junger Mann einen Faustschlag von einem bisher unbekannten Mann ins Gesicht. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Zeugen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Pflichtversicherung mit E-Scootern

Am Freitagvormittag wurde auf dem Verlaatsweg in Ostgroßefehn eine 61-jährige in Großefehn wohnende Führerin eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt.

Ein weiterer Führer eines E-Scooters wurde Freitagmittag von der Polizei auf der Timmeler Straße in Aurich kontrolliert. Auch hier wurde festgestellt, dass der in Aurich wohnende 17-jährige Führer des E-Scooters ohne eine gültige Pflichtversicherung mit diesem unterwegs war. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am gestrigen Freitag gegen 18:15 Uhr auf der Wirdumer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war dort eine in Upgant-Schott wohnende 61-jährige Frau mit ihrem Pkw in Richtung Upgant-Schott unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet sie im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 81-jährigen Frau aus Hinte. Im Pkw der 81-Jährigen befanden sich zwei weitere Frauen aus Hinte (87 Jahre) und Norden (87 Jahre). Alle vier Unfallbeteiligten wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Dort verstarb im weiteren Verlauf der Nacht die 87-jährige Frau aus Hinte an den Unfallfolgen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Körperverletzung beim Friedeburger Schützenfest

Auf dem Schützenfest in Friedeburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Hier wurde einem 19-jährigen Friedeburger durch einen bislang unbekannten Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 19-Jährige erlitt hierdurch eine nicht unerhebliche Verletzung im Kieferbereich und musste aufgrund dieser Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund zu melden.

Burhafe - Betäubungsmittel- und Messerfund bei einer Personenkontrolle

Am Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr wurde der Polizei Wittmund mitgeteilt, dass sich drei Personen bei einer Bushaltestelle in Burhafe auffällig verhalten und mit einem Messer hantieren würden. Bei einer anschließenden Personenkontrolle einer 21-jährigen Wittmunderin und eines 26-jährigen Wittmunders konnten nicht nur ein verbotenes Einhandmesser, sondern auch geringe Mengen Betäubungsmittel festgestellt werden. Gegen beide Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Messer und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Wittmund - Vandalismus an einer Schule

Am Freitagabend kam es an einer Schule in der Lessingstraße in Wittmund zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter hat hier zwischen 14:00 Uhr und 21:20 Uhr die Scheibe der Schule auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Personen, die sachdienliche Hinweise angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462-911-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell