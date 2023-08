Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pkw mit Linienbus kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Uthwerdum/Georgsheil (Gemeinde Südbrookmerland) ereignet. Auf der Emder Straße (B 210) fuhr gegen 12.35 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer in Richtung Aurich und geriet in Höhe der Hausnummer 33 aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus, der in Richtung Emden unterwegs war.

Der Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

In dem Linienbus befanden sich sechs Personen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Ein Fahrgast wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die drei weiteren Fahrgäste, darunter eine Frau und ihr dreijähriges Kind, blieben augenscheinlich unverletzt.

Es waren mehr als 90 Kräfte der Feuerwehren Uthwerdum, Wiegboldsbur und Sandhorst sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Insgesamt waren 22 Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK vor Ort.

Die Bundesstraße 210 wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen in Höhe der Unfallstelle vollgesperrt. Die Sperrung dauert aktuell (15.30 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell