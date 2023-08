Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schwerer Unfall mit Traktor und Pkw

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Wittmund. Gegen 21 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 29-jähriger VW-Fahrer auf der B210 in Richtung Aurich unterwegs und fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Traktor auf. Der Traktor kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw geriet rechts auf den Grünstreifen und landete in einem Graben. Der 29-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Esens wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 58-jährige Traktorfahrer aus Aurich wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es waren vor Ort zwei Notärzte im Einsatz und die Feuerwehr unterstützte an der Unfallstelle mit etwa 50 Einsatzkräften. Das Auto und der Traktor mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B210 für etwa vier Stunden gesperrt.

