Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto aufgebrochen

Aurich - Jugendlicher wurde angegriffen

Norden - Kleidercontainer beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto aufgebrochen

In Wiesmoor haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Am Mittwoch betraten die Täter tagsüber ein Hofgrundstück an der Hauptstraße und schlugen die Seitenscheibe eines grauen Peugeot ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in Höhe der Einmündung zur Industriestraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Jugendlicher wurde angegriffen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am Dienstagabend in Aurich-Sandhorst ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr wurde nach bisherigem Erkenntnisstand ein 16-Jähriger in der Straße An der Spielwiese von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt. Das mutmaßliche Opfer wurde von der Gruppe geschlagen und getreten. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Täter, es soll sich um mindestens vier männliche Personen gehandelt haben, flüchteten daraufhin mit E-Scootern in Richtung Wiesenstraße. Möglicherweise gibt es weitere Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Kleidercontainer beschädigt

Unbekannte haben in Norden einen Altkleidercontainer beschädigt. Der Container wurde zwischen Freitag, 11.08.2023, und Mittwoch, 16.08.2023 in der Heerstraße aufgebrochen und demoliert. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell